Atlético-Real : Álvarez et Griezmann humilient Mbappé dans un derby fou

Au Metropolitano, l’Atlético de Madrid a infligé au Real de Kylian Mbappé sa première défaite de la saison en Liga (5-2). Julian Álvarez et Antoine Griezmann, enfin buteur, ont offert une soirée mémorable aux Colchoneros.

Un derby madrilène sous tension

Le Metropolitano avait des allures de volcan ce samedi soir. Invaincu depuis le début de la Liga, le Real Madrid se présentait sûr de sa force. Mais face à un Atlético survolté, les Merengues de Xabi Alonso ont sombré. À l’arrivée, un score sans appel : 5-2 pour les Colchoneros, et un coup d’arrêt brutal pour Kylian Mbappé, lui aussi buteur, et ses camarades madrilènes.

Mbappé et Güler entretiennent l’illusion

Kylian Mbappé et Vinicius Júnior lors de Atlético – Real Madrid (5-2).

Tout n’a pourtant pas été noir pour le Real Madrid. Après l’ouverture du score de Robin Le Normand (14e), Kylian Mbappé a une nouvelle fois répondu présent en égalisant d’une frappe imparable (25e). Quelques minutes plus tard, c’est Arda Güler qui redonnait l’avantage aux visiteurs sur un superbe geste technique (36e). Mais juste avant la pause, Alexander Sørloth remettait les pendules à l’heure (45e+3).

Le show Julian Álvarez

La seconde période a basculé grâce à un homme : Julian Álvarez. Déjà en grande forme cette semaine, l’attaquant argentin a d’abord transformé un penalty (51e) avant de faire lever tout le stade avec un coup franc magistral (63e). En l’espace d’un quart d’heure, il a assommé le Real et confirmé son statut de joueur clé du moment.

Antoine Griezmann, buteur lors du match Atletico – Real Madrid (5-2).

Griezmann retrouve enfin le chemin des filets

En fin de rencontre, le public colchonero a eu droit à une nouvelle émotion : Antoine Griezmann, en panne de buts depuis 22 matchs, a retrouvé le sourire en inscrivant le cinquième but de son équipe (90e+4). Un soulagement autant pour lui que pour Diego Simeone, son entraîneur.

La Liga relancée

Avec cette lourde défaite, le Real Madrid voit sa série parfaite s’arrêter net et pourrait perdre sa place de leader si le FC Barcelone s’impose dimanche contre la Real Sociedad. L’Atlético, lui, fait un bond au classement et prouve qu’il faudra compter sur lui dans la course au titre.