PSG : Le Qatar frappe fort avec une annonce inédite

C’est une annonce qui fait grand bruit au PSG. Six trophées glanés en une année, une ferveur intacte et un Parc des Princes plein à craquer : le Paris SG vient de conclure un exercice 2025 hors normes. Par la voix de Nasser Al-Khelaïfi, le Qatar a dévoilé un chiffre symbolique qui dit tout de la puissance populaire du club parisien.

Une saison 2025 gravée dans l’histoire du PSG

L’année 2025 restera comme l’une des plus prolifiques de l’ère qatarienne. Six trophées sont venus enrichir le palmarès d’un PSG devenu machine à gagner, sur la scène nationale comme internationale. Dans un football mondialisé, souvent critiqué pour sa déconnexion avec le public, Paris revendique au contraire une union sacrée avec ses supporters.

Invité à dresser le bilan, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à recentrer le débat. Plus que les titres, c’est l’engouement populaire qui l’a frappé. Une fidélité constante, visible à Paris comme à l’étranger, qui confère au projet qatari une légitimité émotionnelle rare dans le football moderne.

175 matchs à guichets fermés : le chiffre qui impressionne

Le président parisien a lâché une statistique saisissante : « 175 matchs consécutifs à guichets fermés ont été disputés au Parc des Princes ». Un chiffre inédit, presque irréel, qui illustre l’attraction continue du Paris Saint-Germain, même au cœur d’un calendrier surchargé et exigeant.

« Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe (des États-Unis à Doha), vous avez répondu présents à chaque rendez-vous », souligne Al-Khelaïfi. À domicile comme à l’extérieur, le Paris SG ne voyage jamais seul, porté par un public fidèle jusqu’à la dernière seconde.

Les supporters, cœur battant du projet qatari

Dans un message vibrant, le président rend hommage à toutes les composantes de cette ferveur Rouge et Bleu. « À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées », insiste-t-il, conscient que le spectacle sans le public perdrait son âme.

Al-Khelaïfi va plus loin en évoquant « plus de 180 clubs de supporters dans 92 pays » et en concluant avec emphase : « Aujourd’hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde ». Une déclaration forte, presque politique, qui confirme que le Qatar ne mise pas seulement sur les stars, mais sur une passion devenue globale.

