Mercato OL : 10M€ ! Lyon s’offre le coup parfait à Liverpool

À 10 millions d’euros, l’OL a frappé un grand coup sur le mercato. En attirant Tyler Morton depuis Liverpool, Lyon mise sur un talent déjà mûr, porté par une ambition claire et un choix de carrière assumé.

Un départ déchirant de Liverpool mais réfléchi

Quitter Liverpool n’est jamais un geste anodin, encore moins pour un enfant du club. Tyler Morton le reconnaît sans détour. Sacré champion d’Angleterre avec les Reds, le milieu anglais pensait être prêt à s’imposer à Anfield, là où ses rêves ont pris racine. « Ça a été difficile quand j’ai réalisé que je voulais et devais partir », confie-t-il dans les colonnes du Daily Mail.

La frustration, pourtant, s’est invitée dans un parcours doré. « Je me sentais vraiment prêt à jouer pour Liverpool. Mais il y a différents entraîneurs, différents styles. C’est lui (Arne Slot) qui décide… », ajoute Morton, lucide, sans amertume. À 23 ans, il a préféré le courage de l’exil à l’attente stérile, choisissant Lyon comme terre d’émancipation.

L’OL, un choix de cœur et de football Tyler Morton

À l’OL, Tyler Morton a trouvé bien plus qu’un simple point de chute. Il évoque un cadre de vie apaisant, une ferveur populaire intacte et un club chargé d’histoire. « Maintenant, à Lyon, je suis heureux. C’est un endroit charmant où vivre et jouer au football », sourit-il.

Mais surtout, le projet sportif l’a séduit. Sous les ordres de Paulo Fonseca, l’Anglais s’épanouit dans un football qui lui ressemble. « Le football pratiqué par Paulo Fonseca est parfait pour moi. Il répondait à beaucoup de mes critères », explique-t-il. Un mariage tactique évident, où intelligence de jeu et discipline collective se répondent.

Un pari mesuré, un potentiel immense

À 10 M€, l’OL n’a pas seulement acheté un joueur, mais une promesse. Celle d’un milieu moderne, déjà aguerri au très haut niveau, prêt à grandir en Ligue 1. « C’était une décision importante pour moi de quitter ma maison… mais je suis prêt », assure Morton. À Lyon, le pari semble déjà gagnant. Pour le club comme pour le joueur.

