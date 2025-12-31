Mercato OM : Ça s’accélère pour Robinio Vaz et Darryl Bakola !

L’OM prépare un mercato hivernal chargé, où les départs de Robinio Vaz et Darryl Bakola pourraient changer la donne. Le club phocéen vise à la fois équilibre sportif et marge de manœuvre financière.

Mercato OM : Marseille fixe le prix de Robinio Vaz et Darryl Bakola

Alors que la trêve hivernale approche, l’OM étudie attentivement la situation de ses jeunes talents. Robinio Vaz, sensation du début de saison, est estimé entre 25 et 30 M€, tandis que Darryl Bakola pourrait rapporter 15 à 20 M€, selon Foot Mercato. Ces montants offriraient à Marseille une latitude précieuse pour renforcer son effectif cet hiver, que ce soit par des recrues ciblées ou pour équilibrer les finances du club.

Le contexte sportif rend ces décisions cruciales. Après un été mouvementé et un début de saison hésitant, l’OM s’est progressivement installé comme un prétendant sérieux en Ligue 1. Avec seulement cinq points de retard sur Lens et quatre sur le PSG, chaque mouvement sur le marché des transferts pourrait peser lourd dans la course au titre.

Les départs envisagés : Vaz et Bakola sur le marché

Robinio Vaz, 18 ans, a marqué les esprits avec son rôle de « super-sub » lors de la première partie de saison, notamment grâce à son doublé face à Angers. Mais confronté à une concurrence accrue et à moins de temps de jeu, l’attaquant franco-sénégalais pourrait quitter Marseille dès janvier. Suivi par des clubs d’Allemagne et d’Angleterre, Vaz reste un élément apprécié des supporters malgré cette situation délicate.

Darryl Bakola, lui, voit son avenir également remis en question. Plusieurs clubs européens le surveillent, et si l’OM ne parvient pas à un accord de prolongation rapidement, un départ hivernal est envisageable. Le natif de Clichy pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouvelles arrivées, tout en offrant une marge de manœuvre financière pour le club.

Un mercato hivernal stratégique pour l’OM

L’OM ne se contente pas de gérer des départs. Le club travaille également sur des renforts ciblés pour combler les lacunes de l’effectif. Himad Abdelli, milieu algérien du SCO Angers, est un objectif prioritaire malgré la concurrence de l’OL. La réussite de ce mercato hivernal sera essentielle pour maintenir Marseille dans la course au titre et assurer un équilibre entre performance sportive et stabilité financière.

Robinio Vaz et Darryl Bakola incarnent à la fois l’avenir et les enjeux immédiats de l’OM. Entre départs potentiels et recrues stratégiques, le mercato hivernal s’annonce déterminant pour la saison phocéenne.

