Mercato ASSE : Un latéral stéphanois en route pour la Grèce

Arrière polyvalent de l’ASSE, Yvann Maçon pourrait relancer sa carrière en Grèce. Après un début de saison compliqué et un transfert avorté en Suisse, un nouveau chapitre s’ouvre pour le Guadeloupéen.

Mercato ASSE : Un début de saison 2025-2026 compliquée pour Maçon

Blessures et absences ont marqué le parcours récent de Yvann Maçon. La saison passée, une opération au ménisque l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, perturbant sa préparation et sa régularité. Pour un joueur en quête de stabilité après plusieurs prêts et changements d’équipe, ces contretemps ont été lourds à digérer.

De retour à l’ASSE, le latéral n’a pas retrouvé sa place. Ses apparitions avec l’équipe première se comptent sur les doigts d’une main, avec seulement quatre rencontres disputées et une seule titularisation face au Mans. Un signal fort que son rôle dans le Forez s’est amoindri.

Un transfert avorté en Suisse : le déclic manqué

L’été dernier, Yvann Maçon semblait enfin prêt à tourner la page stéphanoise. Un accord avait été trouvé avec le Servette FC, mais la visite médicale a révélé des réserves sur ses antécédents physiques. Le contrat n’a jamais été signé, laissant le joueur stéphanois dans une situation délicate et des perspectives incertaines pour son avenir.

Ce revers a accentué la marginalisation de Maçon dans le groupe professionnel, notamment lors du stage à Aix-les-Bains. L’entraîneur Eirik Horneland ne le considère clairement pas comme un élément central du projet stéphanois.

Cap sur la Grèce : un nouveau départ pour relancer sa carrière

Selon le média grec Crimson Hub, Yvann Maçon pourrait rejoindre l’AEL Larissa en prêt cet hiver. Bien que l’information soit à prendre avec prudence, elle représente une opportunité de rebond pour le Guadeloupéen. Une expérience en Grèce pourrait lui offrir du temps de jeu et relancer sa carrière, loin des projecteurs stéphanois.

«Κλεισμένος» από την ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ο Yvann Maçon.



Ο 27χρονος δεξιός μπακ (μπορεί να αγωνιστεί και αριστερά), διεθνής με τη Γουαδελούπη, ανήκει στην #ASSE και θα έρθει ως δανεικός στους «βυσσινί».



— CrimsonHub (@crimson_hub1) December 30, 2025

Pour l’ASSE, ce départ pourrait aussi permettre de libérer une place dans le groupe tout en offrant au joueur la possibilité de retrouver confiance et régularité. Le mercato hivernal pourrait ainsi marquer un tournant pour Yvann Maçon.

