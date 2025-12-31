Mercato PSG : L’ultimatum est fixé, le Paris SG prêt à dégainer

Le PSG pourrait frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, est au cœur des discussions, avec un ultimatum posé par les Reds.

Mercato PSG : Liverpool met la pression sur Konaté

Ibrahima Konaté est dans le viseur du Paris SG. Son contrat avec Liverpool arrive à expiration en juin prochain, une opportunité en or pour le club parisien. Mais les Reds n’ont pas dit leur dernier mot. Selon SPORT, ils exigeraient du Français qu’il revoie ses prétentions salariales à la baisse pour prolonger son bail.

Le club anglais joue la carte de la fermeté, conscient que le défenseur international français attire l’œil de plusieurs cadors européens. L’ultimatum est clair : Konaté doit trancher rapidement entre un nouvel engagement à Liverpool ou envisager un départ libre l’été prochain. Une situation qui pourrait rapidement tourner en duel de négociations serrées.

Le Paris SG à l’affût d’un gros coup

De son côté, le Paris SG se tient prêt à dégainer. Avec le budget conséquent des champions d’Europe 2025, le club de la capitale n’a pas de limites financières pour attirer un joueur de calibre international. Luis Campos, directeur sportif, reste toutefois prudent et souhaite éviter de surpayer, comme le montrent les négociations longues et difficiles pour Ousmane Dembélé.

L’objectif est clair : sécuriser un défenseur central de haut niveau sans compromettre l’équilibre économique du club. Paris espère profiter de l’ultimatum de Liverpool pour convaincre Konaté de rejoindre la capitale française. Si les discussions se passent comme prévu, le mercato estival du PSG pourrait débuter avec un coup de maître, donnant un signal fort à l’Europe entière.

