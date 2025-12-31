Mercato Stade Rennais : Le SRFC vise un génie suisse !

Le Stade Rennais lorgne un jeune talent suisse qui fait parler de lui à Berne. Alvyn Sanches, milieu offensif polyvalent, pourrait bien dynamiter la Ligue 1 la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré séduit par un profil d’exception

À l’heure où le mercato est agité, le Stade Rennais semble vouloir frapper un grand coup. Loïc Désiré, directeur sportif du club breton, aurait coché le nom d’Alvyn Sanches, international suisse évoluant aux Young Boys de Berne. Polyvalent, doté d’une vision de jeu remarquable et capable d’éliminer ses adversaires avec aisance, le jeune joueur est exactement le profil que Rennes recherche pour son entrejeu offensif.

Sa valeur est estimée à 15 millions d’euros, un investissement conséquent mais justifié par le potentiel immense du joueur. Capable de jouer en numéro 10, sur un côté ou même plus bas, Sanches offrirait à l’équipe une flexibilité tactique précieuse. Une pépite que le SRFC pourrait intégrer pour franchir un palier supplémentaire en Ligue 1.

Un retour triomphal après l’adversité

L’histoire du Suisse est inspirante : transféré du FC Lausanne-Sport aux Young Boys pour 3,5 millions d’euros alors qu’il se remettait d’une rupture des ligaments croisés, Sanches a démontré un mental d’acier. Rapidement opérationnel, il a prouvé sa valeur sur le terrain en cumulant 3 buts et 3 passes décisives sur ses six derniers matchs de championnat. Une performance remarquable pour un joueur de 21 ans à peine remis d’une longue convalescence.

Ce retour en force a effacé tous les doutes sur son état physique. Rennes, s’il conclut le transfert, pourrait accueillir au Roazhon Park un joueur déjà prêt à briller et à devenir l’une des stars de demain, alliant élégance technique et efficacité redoutable dans la zone de vérité.

