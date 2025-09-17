Real Madrid – OM : Mbappé se paie Marseille

Kylian Mbappé n’a pas manqué ses retrouvailles avec l’OM. Double buteur sur penalty, l’attaquant du Real Madrid a offert la victoire aux siens et glissé un clin d’œil appuyé à son ancien rival.

Real Madrid – OM : Mbappé frappe encore contre Marseille

Pour sa première soirée européenne cette saison avec le Real Madrid, le Bondynois a fait parler son efficacité. Face à un OM combatif mais dépassé dans les moments clés, le Français a transformé deux penaltys, pour confirmer sa réputation d’ennemi juré des Marseillais.

Après la rencontre, l’ancien Parisien a posté une photo de sa célébration sur son compte Instagram, légendée « Old Memories ». Une pique rappelant ses 12 buts inscrits contre l’OM, histoire de prolonger la soirée au-delà du terrain. De quoi irriter forcément des Phocéens déjà dégoûtés par le scénario de la rencontre.