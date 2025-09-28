Mercato : Le PSG indique le tarif pour Warren Zaïre-Emery

Poussé vers la sortie après des prestations de plus en plus décevantes, Warren Zaïre-Emery serait toujours sur les tablettes des dirigeants de Manchester City. Mais le club parisien ne compte pas brader son milieu de terrain français.

Apprécié en interne par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery espère retrouver son meilleur niveau avec son club formateur. Mais Manchester City serait déjà à l’affût, prêt à faire une offre au Paris Saint-Germain pour le recruter en cas de départ. D’après les médias anglais, Pep Guardiola, qui rêvait déjà d’avoir le jeune milieu de terrain sous ses ordres avant même qu’il ne signe son premier contrat pro avec le PSG, serait toujours intéressé par son renfort.

Alors que le joueur de 18 ans a été déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrains parisiens, le manager des Citizens serait convaincu de le faire progresser pour en faire un top joueur mondial. Pour autant, The Athletic indique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne sont pas forcément ouverts à un départ de Warren Zaïre-Emery cet hiver. La donne pourrait par contre changer si l’international français de retrouve pas son niveau, mais il ne sera pas bradé.

Le Paris SG réclame 100M€ pour Zaïre-Emery

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Warren Zaire-Emery, malgré ses difficultés du moment, n’est pas vraiment sur le marché et le PSG continue de le voir comme un actif majeur du club. Si bien que la direction parisienne aurait fixé un prix de départ minimum de 100 millions d’euros. Une somme jugée exorbitante au regard des performances récentes du joueur.

Mais la saison est encore longue et les performances à venir du Titi pourraient bien faire évoluer les choses jusqu’au prochain mercato estival. Pour l’heure, Warren Zaire-Emery poursuit son aventure avec le Paris Saint-Germain et espère revenir rapidement à son meilleur niveau afin d’aider son équipe, qui fait en ce moment face à une avalanche de blessures.