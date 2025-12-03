PSG : Terrible nouvelle pour le Paris SG avant le Stade Rennais

Le PSG, à trois jours d’un rendez-vous déjà sous tension face au Stade Rennais, pourrait devoir se passer de Lucas Chevalier. Le gardien parisien, touché à la cheville à Monaco, n’a pas repris l’entraînement collectif.

PSG : Chevalier toujours diminué, l’inquiétude grandit

À Paris, on pensait l’alerte passée. Samedi soir, Lucas Chevalier avait quitté Louis-II en boitant, mais soulagé. « Pour ma cheville, je pense que tout le monde a vu. Aujourd’hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant et j’ai eu beaucoup de chance », confiait-il au micro de beIN Sports, encore rincé par l’émotion après ce tacle violent de Lamine Camara.

Lire aussi : Après Monaco, le Paris SG respire mieux pour Lucas Chevalier

À voir

Mercato ASSE : KSV à l’affût d’un jackpot en Autriche

Mais l’embellie aura été de courte durée. Selon les informations de RMC Sport, Chevalier n’a pas pu s’entraîner avec le groupe mercredi, lors de la reprise après trois jours de repos. Une absence qui fait tâche, à l’approche d’un match où le PSG n’a absolument pas besoin d’une nouvelle contrariété.

Une cheville qui gonfle… et un doute qui enfle

Le Paris SG espérait un retour rapide, mais la cheville du gardien n’a pas complètement dégonflé. Le staff médical observe son évolution heure par heure, avec la prudence de ceux qui savent qu’un mauvais choix peut coûter très cher. « Je ne l’ai pas ressassé, c’était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu’on doit éviter », avait rappelé Chevalier, lucide et encore marqué par ce contact évitable.

Pour l’instant, le doute domine. Chevalier reste incertain pour la réception de Rennes samedi (21h05), un choc où son absence pourrait redessiner le visage parisien. Et au Paris Saint-Germain, on commence déjà à serrer les dents : décidément, certains matchs se jouent parfois bien avant le coup d’envoi.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Un roc nigérian arrive !

Mercato PSG : le Barça dit Non à Luis Campos !

À voir

OGC Nice en feu : Le vestiaire explose enfin

Mercato PSG : Gros coup de froid dans le dossier Julian Alvarez !