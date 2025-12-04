Mercato : Officiel ! Le Stade Rennais boucle un dossier urgent

Le Stade Rennais sécurise l’un de ses plus grands espoirs en lui offrant un premier contrat professionnel. Une signature anticipée qui montre l’urgence ressentie par le club face à la concurrence grandissante en Europe.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC sécurise Elias Legendre Quiñonez

À 17 ans seulement, Elias Legendre Quiñonez vient de franchir un cap décisif dans sa jeune carrière en signant son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais, valable jusqu’en 2029. Une décision loin d’être anodine pour un club désormais habitué à mettre sous cloche ses pépites avant que les ogres du continent ne viennent frapper à la porte. L’ailier, convoqué pour la première fois en Ligue 1 lors de la victoire contre Metz, n’a pas encore foulé la pelouse, mais sa simple présence sur le banc avait déjà un parfum d’avenir.

Lire aussi : Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le PSG

À voir

Mercato OM : Un crack à 6M€ dit non à Marseille

Né à La Concordia, en Équateur, et arrivé en Bretagne à l’âge de sept ans, le jeune homme a gravi chaque échelon avec une régularité impressionnante. De ses débuts au CO Pacé à ses premières explosions sous le maillot rennais, il a convaincu par sa puissance, sa fougue et un sens du but déjà affûté qui n’a pas échappé à la Fédération française, ni à celle de son pays natal.

Elias Legendre Quiñonez 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍️



🆕 International tricolore U16 et U17, également appelé par l'Équateur U17, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2029 avec son club formateur, devenant le premier potentiel de la génération 2008 à passer professionnel. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 3, 2025

Une ascension irrésistible

La trajectoire d’Elias Legendre Quiñonez ressemble à ces histoires dont raffolent les centres de formation : travail, patience et éclairs de précocité. En équipe de France U16 puis U17, il s’est distingué avec deux buts en deux sélections, affichant une assurance rare pour son âge. Même son passage avec l’Équateur U17 témoigne de la polyvalence et du potentiel qui font saliver les recruteurs.

Aligné régulièrement en U19 Nationaux et en Coupe Gambardella la saison passée, il s’est offert cette saison un début en National 3 ponctué d’un doublé contre Alençon. Autant dire que le Stade Rennais ne pouvait plus attendre pour verrouiller son avenir. Avec cette signature, le club breton envoie un message clair : l’avenir se construit ici, et Elias en sera l’un des symboles.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Le SRFC tient sa nouvelle star à 15 M€

Mercato Stade Rennais : Accord conclu, deux cracks vont signer !

À voir

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne !

Mercato Stade Rennais : Habib Beye veut faire mal à l’OM !