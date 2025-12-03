Mercato : L’OM tremble, l’Inter lui réserve un sale coup !

La direction de l’OM compte recruter lors du mercato hivernal. Mais elle voit l’une des cibles se rapprocher de plus en plus de l’Inter Milan.

Mercato OM : L’Inter Milan fait une offre pour Branimir Mlacic

L’approche du mercato hivernal s’accompagne de nouvelles perspectives à l’OM. La direction phocéenne, en collaboration avec Roberto De Zerbi, souhaite améliorer son effectif. Un milieu offensif et un nouveau latéral droit sont espérés. D’autres pistes sont explorées pour la cellule de l’OM.

Et l’une d’entre elles mènerait au défenseur central Branimir Mlacic. À seulement 18 ans, ce talent croate est considéré comme la nouvelle sensation du Hajduk Split. Ses performances en 15 rencontres disputées cette saison ont rapidement alerté les recruteurs de l’OM. Toutefois, la concurrence s’intensifie autour du dossier.

À voir

OGC Nice : La crise s’aggrave, Jonathan Clauss riposte !

Lire aussi : Mercato OM : Benatia dégote un nouveau crack en Croatie

Le Real Madrid s’intéresse aussi à Branimir Mlacic. Calciomercato ajoute que l’Inter Milan est même passé à l’action en vue de boucler sa signature. Une offre formelle des Nerazzurri serait parvenue sur le bureau des dirigeants du Hajduk. Le montant exact n’a pas encore fuité, mais cette démarche milanaise démontre sa volonté de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

6 millions d’euros pour son transfert

Hajduk Split sait qu’il détient une pépite entre ses mains. C’est pourquoi les Croates réclameraient environ 6 millions d’euros avant de se séparer de Branimir Mlacic. Il reste à savoir quelle sera la réaction de l’Olympique de Marseille et des autres prétendants. Pour le moment, le jeune défenseur est toujours lié au club croate jusqu’en juin 2029.

Lire la suite sur l’OM :

OM : De Zerbi enregistre un important retour avant LOSC

Coup de théâtre à l’OM : Benatia donne la date de son départ

À voir

Mercato PSG : Un roc nigérian arrive !

OM : Aubameyang, Aguerd… L’annonce de Benatia qui relance le suspense