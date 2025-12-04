Mercato OM : Un crack à 6M€ dit non à Marseille

L’OM pensait avoir flairé le bon coup sur le prochain mercato d’hiver, mais la réponse venue de Croatie a claqué comme une porte qu’on referme trop vite. Le jeune prodige Branimir Mlačić, annoncé comme une pépite à saisir, préfère patienter avant le grand saut.

Mercato OM : Un joyau croate qui affole l’Europe dans le viseur

L’OM, constamment en quête d’opportunités malignes pour renforcer son effectif, avait jeté son dévolu sur Branimir Mlačić, défenseur central de l’Hajduk Split. À seulement 18 ans, le Croate s’est imposé avec une maturité qui laisse pantois, au point d’agiter les radars des recruteurs les plus exigeants. Selon Germanijak, son nom circulait avec insistance du côté de la Commanderie, où l’on imaginait déjà son profil élégant s’inscrire dans la relance marseillaise.

Mais comme souvent sur le marché des jeunes talents, l’Olympique de Marseille n’était pas seul. Mlačić, estimé à environ 6M€, représente l’un de ces paris abordables dont raffolent les clubs en quête d’avenir. Le Real Madrid et l’Inter Milan ont eux aussi flairé la bonne affaire, en transformant la piste marseillaise en un terrain glissant, presque impraticable.

La réponse cash qui refroidit Marseille

Et puis est tombée la sentence : ni Marseille, ni Madrid, ni Milan. Selon Calciomercato.it, le joueur et son entourage sont catégoriques : Mlačić ne bougera pas cet hiver. Le jeune défenseur estime qu’il doit poursuivre sa progression en Croatie, au calme, loin des tumultes d’un vestiaire européen où l’on brûle parfois les étapes.

C’est un refus poli mais ferme, celui d’un gamin lucide qui ne veut pas confondre vitesse et précipitation. Pour Marseille, c’est une piste qui s’évapore… et un rappel que, même avec un flair affûté, le mercato n’est jamais une science exacte. Marseille devra donc se tourner vers d’autres horizons pour son recrutement hivernal.

