ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne !

L’ASSE, déjà dans une spirale sportive délicate, malgré un regain de forme, doit désormais faire face à un nouveau coup dur. La LFP a prononcé une lourde sanction qui tombe comme un coup de massue sur un club déjà sous pression.

ASSE : Le couperet tombe, le Kop Nord sanctionné

Ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la LFP, fidèle à son implacable régularité hebdomadaire, s’est réunie pour examiner plusieurs dossiers. Parmi eux, celui de l’AS Saint-Étienne, sous la menace depuis l’usage d’engins pyrotechniques lors de la réception de Nancy le 22 novembre. Le verdict est tombé, froid comme un soir d’hiver dans le Forez : fermeture partielle du Kop Nord pour deux rencontres, dont une par révocation de sursis.

Lire aussi : Mercato ASSE : KSV à l’affût d’un jackpot en Autriche

À voir

PSG : Terrible nouvelle pour le Paris SG avant le Stade Rennais

La sanction prend effet immédiatement, privant Geoffroy-Guichard de l’un de ses poumons. Car si le Chaudron sait vibrer, c’est bien dans cette partie basse de la Tribune Charles-Paret que le cœur bat le plus fort. Et, ironie cruelle, c’est justement ce souffle-là qui manquera face au SC Bastia puis à Clermont… ou lors d’un éventuel seizième de finale de Coupe de France.

Un coup dur dans un contexte fragile

Pour un club qui lutte déjà pour retrouver sa stabilité sportive, cette décision arrive au plus mauvais moment. Les Verts, souvent galvanisés par la ferveur du Kop Nord, devront composer sans ce soutien incandescent qui fait trembler les travées et parfois… les adversaires. Sur le terrain, l’absence de cette énergie pourrait peser lourd dans des rencontres cruciales pour la suite de la saison.

Mais cette sanction rappelle également une évidence : la passion a ses limites, et la pyrotechnie n’a pas sa place dans un stade. Saint-Étienne devra désormais redoubler d’efforts pour canaliser l’enthousiasme de ses supporters sans que la LFP ne brandisse à nouveau son carnet de sanctions. En attendant, c’est un Geoffroy-Guichard un peu moins bouillant qui attend les prochains visiteurs.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Excellente nouvelle pour Horneland durant la CAN

Ligue 2 : L’ASSE parmi les favoris pour un retour en Ligue 1

À voir

Mercato OM : Un crack à 6M€ dit non à Marseille

ASSE : Un nouveau signe d’inquiétude pour Lucas Stassin