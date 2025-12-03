Mercato ASSE : KSV à l’affût d’un jackpot en Autriche

L’ASSE surveille se près la situation d’un joueur formé au club. Elle détient un pourcentage sur le futur transfert de ce dernier, de son club actuel.

Ex-ASSE : Lucas Gourna-Douath en difficulté à Salzbourg

L’ASSE reste attentive à la situation de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg en Autriche. Il est relégué sur le banc de touche cette saison et n’a fait que 4 apparitions en Liga. La galère du milieu de terrain a commencé en 2025, à la suite de son prêté à l’AS Rome, lors de la deuxième moitié la saison dernière. En Italie, il n’avait joué que 6 bouts de matchs en Serie A.

Revenu à Salzbourg, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne n’entre pas dans les plans de Thomas Letsch, comme le témoigne son faible temps de jeu. D’après les informations de Peuple-Vert, il avait tenté de quitter Salzbourg à l’été, mais le club autrichien n’a pas voulu le brader. Ce qui avait suscité une tension entre les parties, à en croire la source.

L’ASSE à l’affût d’un bonus sur le futur transfert de Gourna-Douath

Rongeant son frein sur le banc des remplaçants, Lucas Gourna-Douath pourrait tenter un départ en janvier prochain, à un an et demi de la fin de son contrat. Et l’ASSE scrute le moindre mouvement autour du joueur de 22 ans.

Selon le média spécialisé, le club stéphanois a glissé un pourcentage à la revente dans le contrat du milieu défensif, lors de transfert à Salzbourg en juillet 2022. Kilmer Sport espère toucher le jacpot sur son éventuelle vente. Transféré du Forez à 13 M€ hors bonus, Gourna-Douath a vu sa cote chuter à 6 M€, selon l’estimation de Transfermarkt.

