OGC Nice en feu : Le vestiaire explose enfin

L’OGC Nice traverse sa plus profonde crise depuis des années, et cette fois, le vestiaire refuse de se taire. Dans un communiqué rare et cinglant, les joueurs ont brisé le silence pour dénoncer des agressions d’une gravité inédite.

OGC Nice : Un vestiaire sous le choc, une rupture consommée

À Nice, les mots sont tombés comme un coup de tonnerre. Le vestiaire, habituellement pudique et prompt à protéger le collectif, a cette fois décidé de hausser le ton. Les agressions subies par Terem Moffi, Jérémie Boga, Jonathan Clauss et Florian Maurice après la défaite à Lorient ont laissé des traces profondes. Deux joueurs sont encore en arrêt, leurs blessures physiques et psychologiques trop lourdes pour retrouver les terrains sereinement.

Le communiqué ne laisse aucune place au doute. Les Niçois dénoncent « les tentatives de minimisation ou de déformation des faits par certaines personnes et organismes n’ayant pas assisté à la scène ». Une manière directe de répondre aux voix qui cherchent à relativiser l’attaque. Dans le vestiaire, certains parlent même de point de non-retour. Le lien avec une partie des supporters semble prêt à céder définitivement.

Agressions, peur et indignation : les joueurs sortent les griffes

Les mots choisis par les joueurs sont d’une rare dureté. « Contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d’agressions physiques (multiples crachats et coups) et verbales », peut-on lire. Pour un club qui revendique passion et ferveur, la scène a franchi la ligne rouge. Clauss, Boga, Moffi et Maurice ont été « pris à partie dans des conditions inacceptables », rappelant que la frontière entre soutien et violence a été violemment piétinée.

La présence d’individus « cagoulés, éléments clairement identifiés comme interdits sur la voie publique », a ajouté à la confusion. Plus grave encore, le vestiaire pointe une faille monumentale : « Malgré cela, les services de police n’ont pas procédé à leur dispersion ni à une intervention adaptée à la gravité de la situation. » Pour un groupe déjà fragilisé par les résultats, cette impression d’abandon a été vécue comme une trahison supplémentaire.

Sécurité défaillante et appel à la vérité

L’OGC Nice ne se contente pas d’exprimer sa colère : il accuse. Les joueurs fustigent « les défaillances constatées dans l’organisation et la gestion du dispositif de sécurité », tout en jugeant les mesures « largement insuffisantes pour garantir la sécurité des joueurs, du staff et de l’ensemble des acteurs ». Une déclaration lourde, qui devrait faire réagir en interne comme en haut lieu.

Le vestiaire conclut en réaffirmant son unité et son désir de justice : « Nous appelons à une enquête approfondie et à la mise en lumière des responsabilités. » Avant d’adresser un dernier message de solidarité : « L’ensemble du vestiaire tient à apporter tout son soutien à Jérémie, Terem, Jonathan et Florian Maurice ».

