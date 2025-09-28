OM Mercato : Mason Greenwood à Madrid, c’est chaud !

Mason Greenwood, passé tout près d’un départ de l’OM au mercato estival, pourrait bien filer à Madrid en fin de saison. Un des deux géants de la capitale espagnole, intéressé par ses services, ne lâche pas la grappe aux dirigeants marseillais pour son transfert.

Mercato : Mason Greenwood sur le départ à la fin de sa deuxième saison

Lorsqu’il débarquait à l’OM, Mason Greenwood n’était qu’un attaquant très prometteur. Mais la première saison de l’Anglais à l’Olympique de Marseille lui a permis de franchir un palier important. Il a inscrit 24 précieux buts en 42 matchs sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Suffisant pour attirer l’Atlético Madrid qui fait de lui sa cible prioritaire pour le prochain mercato d’été.

Selon le média espagnol Fichajes, l’attaquant marseillais est désigné dans le pays comme étant le type d’attaquant manquant au groupe de Diego Simeone. Le technicien argentin a validé son profil et pousse maintenant ses dirigeants à avancer sur ce dossier pour lequel les premières approches ont été initiées l’été dernier.

OM : L’Atlético Madrid prêt à miser 75M€ pour le transfert

Le point bloquant dans le transfert de Mason Greenwood a toujours été son prix. La direction marseillaise ne peut le céder que pour un prix supérieur à 80 millions d’euros au risque de perdre gros sans pouvoir engager son successeur. En effet, Manchester United, copropriétaire de Greenwood, doit percevoir une part de l’indemnité de son transfert. Pour l’Olympique de Marseille, encaisser moins de 50 millions d’euros pour un joueur de ce calibre, c’est se retrouver face à la difficulté d’engager un autre joueur du même niveau.

Mais le confrère indique que les Colchoneros pourraient mettre 75 millions d’euros sur la table pour engager l’Anglais, parfait connaisseur de la Liga pour avoir évolué à Getafe FC la saison 2023-2024. Il a même inscrit 10 buts sous le maillot de ce club avant son transfert à Marseille.

Le véto de Roberto De Zerbi sur le moment de son départ

L’autre souci est que le départ de Greenwood n’est envisageable qu’à la fin de la saison pour l’OM. Roberto De Zerbi, qui compte sur le joueur, n’acceptera pas de le perdre en pleine saison, même contre un joli chèque. L’Atlético Madrid non plus n’a pas forcément la volonté de faire débuter le joueur en milieu de saison. Les chances de ne plus voir Mason à Marseille la saison prochaine sont désormais très grandes.

