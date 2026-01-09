Mercato : L’OL tente de récupérer un ancien joueur de l’OM

Après Endrick, l’OL serait sur un autre joli coup en Italie. Le club rhodanien souhaiterait rapatrier un ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Mercato : L’OL contacte l’Inter Milan pour Luis Henrique

Comme il l’a fait pour Endrick au Real Madrid, l’OL tenterait de se faire prêter les services de Luis Henrique (24 ans) auprès de l’Inter Milan. Recruté par le club lombard en juin 2025, le milieu droit ou ailier est en grande difficulté en Italie. Il n’a pas assez de temps de jeu sous les ordres de Christian Chivu.

Lisez aussi : OL Mercato : Le dossier Noah Nartey se décante

À voir

Du jamais vu à l’OM : De Zerbi bouleversé après le PSG !

Il a pris part à 13 matchs en Serie A et a été titulaire à seulement 8 reprises, en 19 journées de championnat. Le Brésilien n’est également pas en réussite, car il a délivré seulement une passe décisive en 710 minutes de jeu, alors qu’il a été titulaire lors des quatre derniers matchs des Nerazzurri, en l’absence Denzel Dumfries (blessé).

L’Olympique Lyonnais s’active pour récupérer Luis Henrique cet hiver, afin de lui donner l’opportunité de se relancer en Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’OM entre 2020 et 2025. Selon les informations du média turc Sabah, Lyon a contacté l’Inter Milan pour engager son Numéro 11, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire.

L’Inter temporise, mais une fenêtre reste ouverte !

La direction milanaise temporise, car elle sera privée de Denzel Dumfries jusqu’en mars. Toutefois, une fenêtre reste ouverte, car le club tient-là une opportunité pour de se débarrasser d’un joueur décevant, recruté à près de 23 millions d’euros à Marseille, soit sa valeur marchande actuelle. Outre l’OL, le Besiktas en Turquie s’intéresse à Luis Henrique et aurait pris des renseignements.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OL : Un technicien annonce son départ de Lyon

Mercato OL : Du mouvement à Lyon, 3 arrivées officielles

À voir

Mercato ASSE : KSV prépare une surprise au milieu

Mercato PSG : Surprise, un talent du Paris SG se dirige vers l’OL !