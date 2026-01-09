Mercato ASSE : KSV prépare une surprise au milieu

L’ASSE prépare son mercato hivernal en toute discrétion. Elle cherche des profils pour réajuster son équipe. Une recrue surprise serait parmi les cibles au milieu.

Mercato : Nzingoula et Dwomoh parmi les cibles de l’ASSE

L’ASSE va certes renforcer son équipe cet hiver, mais elle n’empilera pas les nouveaux joueurs comme pendant le mercato d’été. Kilmer Sports Ventures a décidé de faire un recrutement ciblé, juste pour rééquilibrer son équipe.

Il s’agit de trouver une doublure au poste d’arrière latéral gauche. Le titulaire au poste, Ebenezer Annan, est blessé et Lassana Traoré est un flop. Eirik Honrlenad a été contraint de repositionner Ben Old à la place de ce dernier.

À voir

Bombe au PSG : Accord entre Luis Enrique et Man United ?

Dans l’entrejeu, l’AS Saint-Etienne cherche un milieu défensif pour prendre la place de Pierre Ekwah, qui en conflit ouvert avec la Direction du club stéphanois. L’intérêt pour Rabby Nzingoula (20 ans) du RC Strasbourg et pour Pierre Dwomoh (21 ans) de Watford en Championship est révélé.

Saint-Etienne avance sur la piste secrète au milieu

Mais ce n’est pas tout ! Les recruteurs stéphanois seraient sur une piste secrète, toujours au milieu de terrain. Selon les indiscrétions de Peuple-Vert, « l’ASSE avance sur un autre milieu de terrain, dont le nom n’a pas filtré ».

Il faut rappeler que la priorité des Verts était Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque, mais il a déclaré qu’il veut finir la saison dans le Nord, avant de penser à son avenir.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un renfort de taille rejoint Saint-Etienne

ASSE : La révolution Horneland enfin lancée à Sainté

À voir

Du jamais vu à l’OM : De Zerbi bouleversé après le PSG !

ASSE : Horneland récupère son talisman, Clermont prévenu !