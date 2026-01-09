PSG-OM : Lucas Chevalier lance une pique à Marseille !

Lucas Chevalier a été héroïque lors de la victoire du PSG face à l’OM. Il a en profité pour lancer un tacle aux Marseillais.

PSG-OM : Lucas Chevalier, le héros du Trophée champions

Le Paris Saint-Germain a gagné jeudi le Trophée des Champions ce jeudi soir face l’Olympique de Marseille. Ce succès parisien porte en grande partie la marque de Lucas Chevalier. Le gardien du PSG, malgré une erreur commise sur le penalty marseillais, a su se racheter. Il a été monstrueux lors des tirs.

Lire aussi : PSG : Incroyable ! Luis Enrique s’incline devant De Zerbi

À voir

Mercato : L’OL tente de récupérer un ancien joueur de l’OM

Lucas Chevalier a été le héros de la soirée en stoppant les tentatives de Matt O’Riley et Hamed Traoré lors de cette séance fatidique (4-1). Ce dénouement fait suite à un match nul (2-2) arraché par les Parisiens dans les dernières minutes du temps additionnel.

Les Marseillais croyaient que c’était fini

L’occasion était alors belle pour le gardien du PSG de chambrer le camp adverse. Lucas Chevalier avait en effet remarqué l’euphorie de l’équipe de Roberto De Zerbi avant l’égalisation. Il leur a lancé une pique mémorable. « Le banc de l’OM faisait la fête. Ils croyaient que c’était fini, mais non. Avec le PSG ce n’est jamais fini », a-t-il déclaré devant la presse.

Cette déclaration montre la force mentale du collectif parisien qui refuse d’abdiquer. Le Paris SG de Luis Enrique confirme donc sa domination psychologique sur son rival avec ce nouveau Trophée des Champions. Tandis que Lucas Chevalier a gagné le cœur des supporters parisiens.

Lire la suite sur le PSG :

Bombe au PSG : Accord entre Luis Enrique et Man United ?

PSG : Luis Enrique explose après le derby face au Paris FC

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Hojbjerg prêt à claquer la porte !

PSG Mercato : Luis Enrique change d’avis pour un défenseur !