INFO Mercato : L’OM fonce sur une recrue surprise au milieu

À la recherche d’un milieu créatif cet hiver, la direction de l’OM avance discrètement. Elle s’est récemment lancée aux trousses d’un prodige colombien, méconnu du grand public.

Mercato : Joel Sebastian Romero dans le viseur de l’OM

Le chantier prioritaire est identifié à l’Olympique de Marseille. En ce mois de mercato, la direction stéphanoise travaille sur un dossier précis : renforcer l’entrejeu. Le besoin est clair, urgent, et stratégique. L’OM cherche un milieu créatif capable d’apporter impact, équilibre et régularité à ce secteur de jeu.

Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens, allant de Himad Abdelli à Jorge Carrascal en passant par Sofiane Diop. Mais la direction de l’OM creuserait aussi une piste inattendue : celle menant à Joel Sebastian Romero. Selon Goal, le jeune milieu de l’America de Cali est suivi de très près par les recruteurs phocéens.

L’OM tenterait de le recruter à un prix très abordable. Strum Graz et Flamengo seraient aussi aux trousses de Joel Sebastian Romero. Cette concurrence risque de faire grimper les enchères pour le joueur de 19 ans, dont le prix de vente est estimé à trois cent mille euros sur Transfermarkt.

Six mois avant la fin de son contrat

Notons que Joel Sebastian Romero sort d’une saison correcte avec 22 rencontres disputés. Le milieu polyvalent de l’America de Cali a surtout brillé avec la sélection colombienne lors de la Coupe du monde U20. De plus, il arrive en fin de contrat en juin prochain.

Sa situation contractuelle, combinée ses performances, renforce l’intérêt de l’OM et des autres prétendants. Car le prodige colombien est libre de négocier avec la formation de son choix dès cet hiver.

