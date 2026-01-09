Coup de théâtre à l’OM : Hojbjerg prêt à claquer la porte !

Après le Trophée des champions perdu face au PSG, le vestiaire de l’OM vacille. Son vice-capitaine Pierre-Emile Hojbjerg envisagerait désormais de s’en aller.

Mercato OM : Le malaise autour de Pierre-Emile Hojbjerg s’agrandit

La déception est immense pour l’Olympique de Marseille ! Lors du Trophée des champions disputé jeudi soir au Koweït, les Phocéens ont vécu un terrible ascenseur émotionnel. L’OM pensait avoir fait le plus dur en renversant le PSG en seconde période. Mais l’égalisation in extremis de Gonçalo Ramos a tout remis en cause.

La défaite finale lors de la séance des tirs au but (4-1) a laissé un vestiaire marseillais meurtri. Roberto De Zerbi, profondément touché par ce dénouement tragique, a même versé des larmes dans le vestiaire. C’est dans cette atmosphère pesante que La Gazzetta dello Sport lance une bombe.

Le quotidien italien rapporte que Pierre-Emile Hojbjerg ressentirait un malaise de plus en plus profond à l’OM. Au point où le milieu de terrain danois ne serait plus opposé l’idée de quitter le navire phocéen dès ce mercato hivernal. L’instabilité ambiante ayant sérieusement affecté le joueur de 30 ans.

La Juventus met la pression pour le recruter

Cette ouverture de Pierre-Emile Hojbjerg risque de profiter à ses prétendants. La Juventus Turin, consciente de cette opportunité, accentue sa pression pour l’attirer dans ses filets. La source indique que les Bianconeri s’activent en coulisses pour finaliser cette opération qui semblait impossible il y a peu.

Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise pour Pierre-Emile Hojbjerg. Mais la possibilité de le voir s’en aller commence à prendre de l’ampleur à Marseille. Perdre un tel leader représenterait en tout cas une énorme perte pour l’OM.

