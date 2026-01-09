Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Marshall Munetsi ?

La direction du FC Nantes craque pour Marshall Munetsi. Le jeune milieu de terrain est annoncé sur le départ pendant ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Marshall Munetsi attendu à Nantes cet hiver ?

À la recherche de renforts pour assurer son maintien, le FC Nantes pourrait frapper un gros coup cet hiver. Moins d’un an après son départ pour la Premier League, Marshall Munetsi est de nouveau annoncé en Ligue 1. Un profil d’expérience qui coche toutes les cases pour rassurer la Beaujoire.

Enfoncé dans la zone rouge avant la trêve, le FC Nantes a enclenché un premier mouvement en changeant d’entraîneur. Luis Castro écarté, Ahmed Kantari a été rappelé pour tenter de redresser une équipe en grande difficulté. Les failles nantaises sont nombreuses et concernent quasiment toutes les lignes. Au milieu de terrain, le besoin est urgent, d’autant plus que Junior Mwanga pourrait quitter le club plus tôt que prévu, Strasbourg poussant pour son retour.

Ainsi donc, le nom de Marshall Munetsi circule ces derniers jours. Recruté 18 millions d’euros par Wolverhampton, Marshall Munetsi (29 ans) semblait promis à un rôle majeur en Premier League. Mais il a progressivement disparu des plans des Wolves. Sous contrat jusqu’en 2028, son transfert définitif paraît complexe, mais un départ temporaire fait consensus.

Selon Foot Mercato, cinq clubs sont sur le dossier : l’OM, l’OL, le Paris FC, Nice et le FC Nantes. Sur le papier, le projet nantais semble le moins attractif. Mais à la Beaujoire, Munetsi pourrait s’imposer comme un titulaire indiscutable. Très actif ces derniers jours, le clan Kita peut-il surprendre la concurrence et attirer un renfort d’expérience pour sauver la saison nantaise ?

