Du jamais vu à l’OM : De Zerbi bouleversé après le PSG !

L’OM a subi ce jeudi soir une défaite cruelle face au PSG lors du Trophée des champions. Même Roberto De Zerbi n’en revient pas.

OM-PSG : Roberto De Zerbi craque en fin de match

L’Olympique de Marseille est passé par toutes les émotions jeudi soir au Koweït. Lors de ce Trophée des Champions, les Olympiens ont prouvé qu’ils pouvaient regarder le Champion d’Europe droit dans les yeux. Même si l’issue de ce Classique a laissé un sillage douloureux dans les rangs marseillais.

Le match a mal débuté pour l’OM. Ousmane Dembélé a ouvert le score à la 13e minute de jeu. Les hommes de Roberto De Zerbi, loin d’abdiquer, ont réagi. Ils ont égalisé en seconde période grâce à un penalty de Mason Greenwood.

À voir

ASSE Mercato : Du nouveau pour le gardien de but recherché

Lire aussi : PSG : Incroyable ! Luis Enrique s’incline devant De Zerbi

Les Olympiens étaient même proches de remporter leur premier titre en prenant l’avantage à cinq minutes du terme. C’était sans compter sur l’égalisation tardive de Gonçalo Ramos à la 95e minute, et une séance de tirs au but remportée par le PSG (4-1). Ce dénouement a brisé le technicien italien.

Des larmes déchirantes dans le vestiaire

De Zerbi a en effet versé des larmes dans le vestiaire : « C’est la première fois de ma carrière que je pleure après une défaite », confie-t-il devant la presse. L’émotion était palpable à l’OM. Cette tristesse n’efface en rien la bonne prestation des Marseillais.

Ceux-ci avaient affiché toutes les qualités d’une grande équipe : technique, rigueur défensive et caractère. Si ce revers est traumatisant, la prestation de l’OM face au PSG confirme que l’écart est désormais réduit. Cette douleur pourrait être le catalyseur d’un collectif revanchard pour la suite de la saison.

Lire la suite sur l’OM :

Trophée des Champions : L’OM toujours aussi impuissant face au PSG

À voir

Bombe au PSG : Accord entre Luis Enrique et Man United ?

Mercato OM : L’Italie fonce sur Robinio Vaz, départ imminent ?

OM : Cette sortie de Benatia sur son avenir, qui fait trembler Longoria