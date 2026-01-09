PSG : Un scandale éclate après le Trophée des Champions

Le PSG a remporté jeudi soir le Trophée des champions face à l’OM. Mais ce succès parisien a vite laissé place des contestations concernant l’égalisation de Gonçalo Ramos.

PSG-OM : Le but égalisateur de Gonçalo Ramos contesté

Le Trophée des champions, délocalisé au Koweît, a livré un spectacle renversant. Menés par l’Olympique de Marseille, les Parisien ont égalisé (2-2) dans les derniers instants. Les hommes de Luis Enrique ont ensuite remporté les tirs au but (4-1).

Les Parisiens ont vivement fêté ce nouveau titre. Tandis que l’amertume prédomine à l’OM. Certains marseillais estiment que des décisions arbitrales ont fait basculer la rencontre en faveur du PSG. Au cœur de critiques : le but égalisateur de Gonçalo Ramos à la 95e minute.

La passe décisive de Bradley Barcola soulève en effet une vague de contestations. Des captures d’écran suggèrent une position de hors-jeu non signalée. L’ombre d’un doute plane alors sur la VAR. Les arbitres vidéo ont-ils analysé l’image au moment précis de la passe ? La thèse d’un arbitrage favorable au PSG se propage sur la toile, alimentant les débats.

Une autre action litigieuse

Cette polémique est renforcée par d’autres actions litigieuses. C’est le cas notamment du penalty accordé à Mason Greenwood suite à un contact avec Lucas Chevalier. Cette sentence a fait l’objet de débats intenses sur les plateaux télé.

Même si la VAR a admis avoir rencontré des difficultés techniques liées à la qualité des images, elle a finalement maintenu un contact à l’épaule. Cette mise au point n’a pas visiblement pas suffi à éteindre le scandale lié aux décisions arbitrales.

