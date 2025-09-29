PSG : Le Paris SG en pleine galère pour un attaquant

Le PSG cherche désespérément un vrai numéro 9, mais celui censé occuper le rôle, Gonçalo Ramos, multiplie les prestations décevantes. Entre critiques publiques et appels à la rupture, Paris se retrouve face à un casse-tête offensif.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos, un investissement de 80M€ qui ne convainc toujours pas

Recruté à prix d’or en 2023, 80 millions d’euros tout de même, Gonçalo Ramos devait incarner la nouvelle référence offensive parisienne. Mais deux ans plus tard, le constat est accablant : l’international portugais peine à justifier le moindre centime de son transfert. Même bénéficiant des absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour enchaîner les titularisations, l’ancien du Benfica reste muet ou maladroit dans les zones décisives.

Face à l’AJ Auxerre (2-0), le public espérait un déclic. Il n’a rien vu. Au lieu d’un buteur libérateur, Paris a retrouvé le même joueur hésitant dans ses appels, imprécis dans la surface, et incapable de peser physiquement sur la défense adverse.

Les consultants s’en mêlent : Ramos au cœur de la tempête

Les observateurs ne prennent plus de pincettes. Walid Acherchour, au micro de RMC Sport, a carrément craqué : « Gonçalo Ramos est mauvais […] Je ne veux pas mettre une pièce sur Gonçalo Ramos mais moi Ramos, je n’en peux plus », a-t-il lâché. Même son de cloche chez Pierre Ménès, qui s’est lâché sur YouTube : « Gonçalo Ramos, n’en déplaise à ses supporters transis, est toujours aussi nul quand il débute un match ». Le message est clair : Paris doit réagir, et vite.

Le PSG obligé de recruter cet hiver ?

Luis Enrique continue de protéger son joueur publiquement, mais en interne, la réflexion est ouverte : faut-il insister… ou tourner la page ? L’idée d’un nouvel attaquant dès cet hiver gagne du terrain. Paris ne peut pas rêver d’Europe sans un buteur digne de ce nom. Le problème, c’est que tout le monde sait désormais que le PSG cherche. Et quand Paris cherche… les prix montent.