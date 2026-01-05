Mercato OM : Premier couac pour l’arrivée d’un défenseur

En ce début de mercato d’hiver, l’OM voit l’une de ses cibles défensives s’éloigner brutalement. Le Celta Vigo se montre très gourmand pour Oscar Mingueza.

Mercato : L’OM en rétropédalage pour Oscar Mingueza

La défaite contre le FC Nantes (2-0) est un terrible coup de massue pour l’Olympique de Marseille. Les Olympiens ont laissé filer le RC Lens et le PSG en tête du championnat. Cette défaite à domicile a aussi relevé les lacunes de l’OM. Au point de chambouler son mercato ?

La priorité de l’OM est de recruter un ailier droit et/ou un meneur de jeu cet hiver. Mais la fragilité défensive de l’équipe, encaissant en moyenne un but par rencontre, oblige Roberto De Zerbi à réclamer du renfort à l’arrière. Et parmi les pistes explorées en interne figure celle menant à Oscar Mingueza du Celta Vigo.

À voir

Mercato RC Lens : La décision est prise pour Guilavogui

Lire aussi : OM-PSG : De Zerbi sort le grand jeu, un défenseur de retour

Le profil du défenseur espagnol est très séduisant. Le joueur de 26 ans réalise un exercice probant avec un but et trois passes décisives en 21 matchs. Sa situation contractuelle en fait une cible de choix. Oscar Mingueza arrivant en fin de contrat en juin prochain. Une aubaine pour un OM désireux de le recruter dès cet hiver. Sauf que cette piste est semée d’embûches.

Son prix pose problème

Le Celta Vigo est bien conscient de la valeur d’Oscar Mingueza. Le club espagnol attendrait une chèque compris entre 8 et 10 millions d’euros pour le laisser filer, indique Caughtoffside. C’est là que le bât blesse pour l’Olympique de Marseille.

Les dirigeants phocéens ne peuvent se permettre d’investir une telle somme pour un joueur qui sera libre dans six mois. Cette hésitation de l’OM pourrait profiter à la concurrence. En Italie, l’AC Milan et l’Atalanta Bergame sont à l’affût. Tandis qu’Aston Villa, West Ham et Newcastle tenteraient de l’attirer en Premier League.

Lire la suite sur l’OM :

Gros ménage à l’OM : Une autre rupture après Ruben Blanco ?

À voir

Mercato PSG : 40M€, c’est presque réglé pour Upamecano !

OM : De Zerbi sans pitié avec Bakola et Vaz

Mercato OM : Une première recrue attendue après Nantes !