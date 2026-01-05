Mercato PSG : 40M€, c’est presque réglé pour Upamecano !

Libre en fin de saison avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano est associé au PSG depuis plusieurs mois. Mais le défenseur central se dirige tout droit vers la signature d’un contrat XXL en Bundesliga.

Mercato : Le PSG toujours à l’affût pour Dayot Upamecano

D’après les informations de Sport Bild, le Paris Saint-Germain reste en embuscade dans le dossier Dayot Upamecano. Les dirigeants parisiens pourraient même passer à l’offensive si aucun accord n’est trouvé rapidement entre la direction du Bayern Munich et l’ancien défenseur du RB Leipzig.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auraient pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier. Alors que Marquinhos tend allègrement vers la sortie, le PSG verrait en Upamecano le profil idéal pour devenir le futur patron de la charnière centrale aux côtés de Willian Pacho.

À la lutte avec le Real Madrid pour le natif d’Évreux, le Champion de France et d’Europe serait prêt à s’aligner sur ses exigences financières pour obtenir sa signature en cas de départ du Bayern, cet hiver ou l’été prochain. Sauf que le Rekordmeister serait sur le point de gagner la bataille dans ce course pour la signature de Dayot Upamecano.

« Ce sera un contrat important pour lui »

À 27 ans, Dayot Upamecano est bien parti pour poursuivre son aventure avec le Bayern Munich. Arrivé à l’été 2021, le vice-capitaine de l’équipe de France s’apprête à parapher un nouveau bail ben faveur du club bavarois. Annoncé un peu partout en Europe, le compatriote de Kylian Mbappé se rapproche d’un accord avec ses dirigeants sur la base d’une prolongation de trois à quatre saisons supplémentaires, à en croire le directeur sportif bavarois.

« Upa performe à un niveau de classe mondiale depuis un an et demi, depuis que Vinnie [Kompany] est arrivé. Pour nous, ce serait une prolongation très importante. Les discussions sont en bonne voie. Il a 27 ans, 28 l’année prochaine, c’est le meilleur âge pour un footballeur. Ce sera un contrat important pour lui pour les 3-4 prochaines années », a confié Christoph Freund au micro de TZ.

Pour convaincre son numéro 2 de rempiler, le leader du championnat allemand n’aurait pas lésiné sur les moyens. D’après le journal Bild, le Bayern proposerait à Upamecano un salaire de 20 millions d’euros par an, assorti d’une prime à la signature du même montant, soit un total de 40 millions d’euros.

