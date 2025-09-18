PSG : Gonçalo Ramos sanctionné ?

L’attaquant portugais, Gonçalo Ramos est en grande difficulté au PSG sous la houlette de Luis Enrique.

PSG : Gonçalo Ramos poussé vers la sortie ?

Un but, oui. Mais le calvaire continue au PSG. Mercredi, face à l’Atalanta (4-0), Gonçalo Ramos a vécu une soirée paradoxale. Le PSG a démarré sa Ligue des champions comme il avait conclu la dernière : par une large victoire. Trois mois après la finale gagnée contre l’Inter, Paris a balayé l’Atalanta. Le quatrième but est venu de Ramos, dans le temps additionnel. Une frappe qui l’a libéré, après quatre matchs de Ligue 1 sans marquer.

Pourtant, l’attaquant portugais n’a pas eu de quoi sourire. Attendu dans le onze de départ, en raison des absences de Dembélé et Doué, il a vu Luis Enrique lui préférer Senny Mayulu, repositionné en faux neuf. Et le pire est venu ensuite. Quand Mayulu est sorti, ce n’est pas Ramos qui est entré, mais Kang-In Lee. Il a fallu une blessure de Joao Neves pour que l’entraîneur espagnol se décide enfin à le lancer.

Ramos, unique vrai numéro 9 de l’effectif, semble encore reculer dans la hiérarchie. Une seule titularisation en C1 depuis l’arrivée de Luis Enrique. Mais une consolation existe : il a égalé Mbappé dans un domaine. Avec 16 buts en sortant du banc, il devient, comme le Bondynois, le remplaçant le plus décisif de l’histoire du PSG. L’international portugais n’entre pas pleinement dans les plans de Luis Enrique.

