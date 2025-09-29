Stade Rennais Mercato : Rennes fait signer une pépite

Un jeune joueur, recruté par le Stade Rennais en août 2023, a prolongé son contrat à Rennes. Il a rempilé jusqu’en juin 2029.

Mercato : Nagida prolonge au Stade Rennais jusqu’en 2029

Recruté par le Stade Rennais au Cameroun en août 2023 et lancé en équipe professionnelle en Ligue Europa par Julien Stéphan, lors de la saison 2023-2024, Mahamadou Nagida poursuit sa progression à Rennes. La saison dernière (2024-2025), il avait fait 13 apparitions en Ligue 1 et avait été titulaire à 4 reprises. L’arrière gauche de 20 ans avait même inscrit 2 buts.

Ce début de saison 2025-2026, il bénéficie de la confiance de Habib Beye, car il figure dans la rotation du nouvel entraîneur, comme le témoignent ses 4 apparitions en championnat. Convaincu du fort potentiel de Mahamadou Nagida, le Stade Rennais a décidé de prolonger son contrat initial, qui allait jusqu’en 2028, d’une saison supplémentaire.

Il a paraphé un nouveau contrat qui le lie au club de Rennes jusqu’au 30 juin 2029. « Le SRFC est heureux de pouvoir s’appuyer dans la durée sur son défenseur », a indiqué le club breton dans son communiqué officiel.

Mahamadou Nadiga, néo-international Camerounais

Grâce à sa progression et ses prestations abouties avec l’équipe rennaise, Mahamadou Nagida est désormais un international Camerounais. Il a validé ses premières sélections en juin en amical, puis il a enchaîné sa 3e sélection le 4 septembre dernier en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Afrique.