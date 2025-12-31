Mercato OL : Endrick débarque, Satriano vers l’Espagne ?

L’arrivée d’Endrick à l’OL a fait une victime à Lyon. Martin Satriano pourrait quitter le club rhodanien, car il n’aura évidemment plus de temps de jeu.

Mercato : Endrick débarque, Martin Satriano sur le départ ?

Le Real de Madrid a prêté Endrick à l’OL pour six mois, sans option d’achat, mais avec une indemnité de près d’un million d’euros. Mais pas seulement ! La direction du club madrilène a demandé et obtenu des garanties sur le temps de jeu de son attaquant de 19 ans avec les Gones. Paulo Fonseca est d’accord pour faire de lui l’avant-centre numéro 1.

Concrètement, le jeune brésilien prendra la place de Martin Satriano en pointe de l’attaque. Prêté par le RC Lens avec une option d’achat, l’attaquant uruguayen a été en difficulté pendant la première partie de la saison. Il a marqué seulement 3 buts en 17 matchs disputés avec l’Olympique Lyonnais, toutes compétitions confondues.

Il sera naturellement renvoyé sur le banc de touche lors de la deuxième partie de la saison. Conscient du manque de jeu qui se profile pour lui, Martin Satriano peut décider, de commun accord avec la direction lensoise, de quitter Lyon. Et il ne manque pas de prétendants en Espagne.

Mercato : Satriano courtisé par Levante, Elche et Gérone

Trois clubs de la Liga seraient intéressés par son profil. D’après les informations de Marca, il est dans les plans de Levante pour remplacer d’Etta Eyong, retenu avec le Cameroun à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc. Le non de l’ancien joueur de l’Inter Milan a été soufflé par Luis Castro, ex-entraîneur du FC Nantes. Le coach Portugais a été nommé au club basé à Valence, il y a dix jours.

Martin Satriano est également arrivé sur les tablettes d’Elche et Gérone depuis que ces deux clubs ont été informés de l’arrivée d’Endrick à l’OL. Reste à savoir si l’attaquant prêté par le Racing club de Lens va prendre la décision de rompre son prêt et partir cet hiver ? Ou rester à Lyon pour être la doublure d’Endrick jusqu’à a fin de son prêt ?

