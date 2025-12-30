Mercato OL : Après Endrick, Lyon tente un autre gros coup

Après l’arrivée d’Endrick à l’OL, le club rhodanien tente un autre joli coup en Premier League. Il vise un joueur qui intéresse aussi l’OM.

Mercato : L’OL s’intéresse aussi à Manuel Ugarte de Manchester United

L’OL s’est offert les services d’Endrick, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. C’est un joli coup réussi par Lyon, qui cherchait un grand attaquant après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze depuis l’été dernier. L’attaquant du Real Madrid est la première recrue hivernale des Gones, mais pas la dernière.

Le club de Michele Kang serait aussi intéressé par les services de Manuel Ugarte de Manchester United. À l’instar de l’OM ou encore de Naples, l’Olympique Lyonnais vise le milieu défensif, dont le temps de jeu est réduit. Il a été titulaire seulement à 4 reprises en 12 bouts de matchs disputés en Premier League cette saison.

25 M€ exigés, l’Olympique Lyonnais déjà hors course !

À défaut de pouvoir réaliser le transfert de ce dernier, Lyon songerait à un prêt, comme il l’a réussi avec Endrick. Cependant, le dossier s’annonce très complexe. D’après le média Fotomac, la direction les Red Devils reste certes ouverte au prêt de l’international Uruguayen (33 sélections), mais avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. Ce qui constitue un gros obstacle pour l’OL, qui est sous surveillance de Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Il est important de noter que Manuel Ugarte (24 ans) est sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros.

