Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ?

Le Stade Rennais perd des points en ce début de saison en Ligue 1. Le technicien sénégalais, Habib Beye est désormais sous pression à Rennes.

Stade Rennais : Habib Beye déjà menacé à Rennes ?

Le Stade Rennais a encore déçu. Contre le RC Lens, réduit à dix dès la première minute, les Bretons n’ont pris qu’un point (0-0). Le tacticien du club, Habib Beye, très critiqué, serait sur la sellette. Au Roazhon Park, l’ambiance était électrique. Le coach rennais a interdit à ses joueurs de s’exprimer après la rencontre. Lui seul a assumé la responsabilité. « Je leur ai dit que j’assumerai ce qui s’est passé et que je ne voulais surtout pas entendre, on est frustré, ou les discours policés qu’on peut avoir après ce genre de match », a-t-il justifié.

Habib Beye est plus ou moins satisfait après le nul. L’équipe aurait pu glaner les trois points si elle avait livré une performance XXL. « Techniquement, pas au niveau. En termes d’intensité, dans tout ce qu’on a proposé, pas au niveau non plus. Le motif de satisfaction, c’est déjà de ramener un point d’un match comme celui-ci parce que c’est miraculeux », a-t-il déclaré le coach.

Ses mots n’ont pas calmé les critiques. Très vite, Mohamed Toubache-Ter a dégainé sur X. Le spécialiste du mercato a rappelé qu’un haut dirigeant rennais lui avait déjà prédit l’éviction de Julien Stéphan. Selon lui, la même issue attend Beye. Et un nom circule déjà. Il s’agit de Philippe Clement. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco, libre depuis son départ des Glasgow Rangers en février, reste une piste sérieuse.

Sportivement, le bilan du Stade Rennais divise. Le club breton n’a perdu qu’une fois en sept journées, un signe positif. Mais seulement deux victoires, dont une arrachée contre Marseille, nourrissent les doutes. Beaucoup attendaient mieux après le mercato estival. Habib Beye tiendra-t-il encore longtemps ?