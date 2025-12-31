ASSE : Un souci avec Lamba et Bernauer avant le Mans

Il manque encore quelques joueurs dans l’effectif de l’ASSE, à quatre jours du match contre le Mans FC, lors de la 18e journée de Ligue 2.

ASSE : Annan, Ferreira et Duffus à l’écart du groupe

L’ASSE a entamé la préparation de la deuxième moitié de la saison, lundi. Ce mardi, la séance était ouverte aux supporters stéphanois au Centre sportif Robert-Herbin. Il n’y a certes pas encore de nouvelle recrue estivale chez les Verts, mais leurs fans ont pu les revoir, après un peu plus d’une semaine de trêve hivernale.

Selon les informations d’Evect, quatre joueurs étaient à l’écart de la séance collective du jour. Ce sont : Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Joshua Duffus et Chico Lamba.

Lamba entre le collectif et l’individuel

Toutefois, la source précise que le dernier a démarré l’entraînement dans le groupe stéphanois, comme indiqué par Peuple-Vert, lundi, avant de finir par une séance en marge du collectif. « Chico Lamba a effectué une très grande partie de la séance collective avant de rebasculer individuellement, avec du travail spécifique », a informé Envertetcontretous.

Victime d’un blessure aux adducteurs depuis début octobre 2025, le défenseur central Portugais est encore en phase de réathlétisation. Son retour à la compétition pourrait se faire vers la fin du mois de janvier 2026.

Bernauer se prépare en salle

La source rapporte aussi une mauvaise nouvelle. Elle concerne Maxime Bernauer (27 ans). Il était absent sur l’aire de jeu, mais présent en salle. Touché au genou depuis la défaite de l’AS Saint-Etienne face au Red Star (2-1), le 1er novembre dernier, le défenseur français est gêné par des douleurs, qu’il « doit toujours gérer ».

Saint-Etienne : Les cadres sont bel et bien présents

En revanche, le reste de l’effectif d’Eirik Horneland a enchainé sans souci, après la rentrée de lundi. Du capitaine Gautier Larsonneur au meilleur buteur actuel des Verts, Zuriko Davitashvili, en passant par les autre cadres : Florian Tardieu Mickaël, Nadé, Aïmen Moueffek, Mahmoud Jaber, Dennis Appiah, Lucas Stassin ou encore Augustine Boakye. Ils sont tous disponibles et affûtés.

Les jeunes joueurs de la réserve, promus par l’entraineur de l’ASSE, préparent aussi le match contre Le Mans, un adversaire direct des Verts dans la course pour la montée en Ligue 1. Ce sont : Djylian N’Guessan, Paul Eymard, Luan Gadegbeku, Kevin Pedro, Nadir El Jamali ou encore Axel Dodote.

