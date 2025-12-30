Mercato : Le Real malmène le PSG pour un crack de Ligue 1 !

Le PSG s’intéresserait au profil d’un espoir du Stade Rennais (SRFC) pour le prochain mercato hivernal. Mais le Real Madrid pourrait gâcher les plans parisiens dans ce dossier. Explications.

Mercato : Le PSG se penche sur un espoir du SRFC

Les dirigeants du PSG comptent bien poursuivre sa politique de recrutement. En effet, Luis Campos et Luis Enrique aimeraient recruter de jeunes talent français. D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le nom de Jérémy Jacquet aurait ainsi été coché.

Lisez aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd pour l’année 2026

À voir

Mercato OGC Nice : Puel avance pour une deuxième recrue

Installé dans le onze d’Habib Beye au SRFC, le jeune homme attise les convoitises des plus grands clubs européens, mais le PSG compte sur ses excellentes relations avec les dirigeants rennais pour le garder en Ligue 1. Solide, lucide, doté d’une lecture du jeu remarquable, Jérémy Jacquet s’est affirmé dans le championnat français avec une régularité impressionnante : 15 matchs disputés cette saison, quasiment toutes les minutes jouées et une présence indiscutable dans l’axe.

Sa valeur marchande n’a cessé de croître, atteignant aujourd’hui 20 millions d’euros, et un transfert pourrait être chiffré à 30-40 millions. Une croissance express pour ce défenseur qui symbolise la formation rennaise, mais aussi les ambitions d’un club habitué à révéler les futurs grands talents du football français. Actuellement au Stade Rennais, le défenseur central de 20 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2029.

L’international espoir français intéresserait aussi le Real Madrid, Liverpool et Arsenal, qui viennent régulièrement observer les performances du natif de Bondy en vue d’un gros transfert l’été prochain. Concernant son avenir, Jérémy Jacquet n’a pas encore pris sa décision. En attendant, il va tenter de poursuivre ses belles prestations avec l’objectif d’envoyer le club breton en Coupe d’Europe.

À voir

ASSE : Bafé Gomis bientôt dirigeant à Saint-Etienne ?

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG tient le meilleur attaquant du monde !

Selon le journaliste Matteo Moretto du journal Marca, les recruteurs madrilènes seraient bluffés par le profil du colosse d’1m90, devenu incontournable sous les ordres d’Habib Beye. Aucune offre officielle pour l’instant, mais le Real Madrid surveillerait de très près son évolution et pourrait accélérer rapidement, pour son recrutement. Surtout que Florentino Pérez juge accessible le montant réclamé par le SRFC pour le laisser partir. Le PSG est prévenu : s’il tarde, la pépite rennaise pourrait lui filer entre les doigts.