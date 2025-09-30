Corinne Diacre à l’OM pour rédynamiser le football féminin à Marseille

Deux ans après son départ mouvementé de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre est sur le point de retrouver les terrains. L’Olympique de Marseille féminin, en grande difficulté depuis son retour dans l’élite, a décidé de miser sur l’expérience de l’ancienne sélectionneuse pour relancer un projet en perte de vitesse.

Un retour qui marque les esprits

En mars 2023, son éviction brutale par la FFF avait laissé des traces. En conflit avec plusieurs cadres des Bleues, Diacre avait vu sa mission stoppée net à quelques mois de la Coupe du monde. Depuis, elle était restée discrète, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière. Aujourd’hui, à 51 ans, elle s’apprête à relever un nouveau défi, en France, là où elle pensait ne plus forcément revenir.

Lire aussi : Équipe de France : Deschamps clash un journaliste sur Diacre

À voir

OL : La clé du début de saison impressionnant de Lyon

Promu cette saison en Arkema Première Ligue, le club phocéen vit un début de championnat cauchemardesque : trois matchs, trois défaites, et une avant-dernière place au classement. Après le départ de Frédéric Gonçalves puis l’intérim de Dalin Anrifani, les dirigeants marseillais ont choisi une figure forte pour tenter de redresser la barre. Selon L’Equipe, celle-ci ne serait autre que Corinne Diacre.

Un défi sportif mais aussi personnel

Pour Corinne Diacre, ce banc olympien n’est pas seulement une nouvelle mission : c’est aussi une seconde chance. Longtemps critiquée pour sa gestion du vestiaire tricolore, elle a désormais l’opportunité d’écrire une nouvelle page, plus apaisée et tournée vers le terrain.

À Marseille, où l’exigence est immense, sa tâche sera double : redonner confiance à un groupe en difficulté et prouver qu’elle reste une technicienne de haut niveau. Pour l’OM féminin, l’arrivée d’une entraîneuse au CV aussi solide est un pari audacieux mais plein d’espoir.