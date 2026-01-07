Mercato PSG : l’OL et Luis Campos négocient un gros deal !

Une pépite du PSG fait craquer l’OL pendant ce mercato hivernal. Les deux clubs négocient le transfert du jeune roc.

Mercato PSG : l’OL vise Noham Kamara

Barré par la concurrence, le jeune crack du PSG, Noham Kamara pourrait faire ses valises pendant ce mercato hivernal pour se relancer ailleurs. Il n’entre pas dans les plans du tacticien parisien, Luis Enrique. Le défenseur central du PSG attise toutefois les convoitises en Ligue 1. Selon Le Parisien, il est sur la short-list de l’Olympique Lyonnais.

Ouvert à un départ cet hiver, Kamara dispose de plusieurs options. Certains clubs privilégient un prêt, d’autres envisagent un transfert définitif. L’OL s’est positionné sur ce dossier pour renforcer son secteur défensif. Après avoir bouclé l’arrivée en prêt du Brésilien Endrick en provenance du Real Madrid, le club rhodanien cherche de nouveaux joueurs à forts potentiels.

Le profil de Kamara correspond à ce que cherche Paulo Fonseca. Du côté du PSG, la réflexion est en cours. Le club de la capitale étudie les offres et va bientôt sceller le sort de sa pépite. Kamara n’a disputé qu’une trentaine de minutes cette saison, lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée Fontenay.

