Équipe de France : Deschamps clash un journaliste sur Diacre

Publié le 17 novembre 2020 à 16:45

La situation est tendue en équipe de France féminine, où Corinne Diacre est très critiquée par certaines de ses joueuses, dont Amandine Henry qui a donné une interview fracassante à Canal+. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, en marge du match des Bleus face à la Suède, Didier Deschamps n'a pas du tout apprécié et n'a pas mâché ses mots.

Corinne Diacre en pleine tempête chez les Bleues

La situation est extrêmement délicate en équipe de France féminine. La sélectionneuse Corinne Diacrefait l'objet de nombreuses critiques par ses joueuses, qui l'accuse de mauvaise gestion et de rigidité. Il y a quelques jours, sur Canal+, Amandine Henry a livré un entretien choc. "Ça faisait un moment que j'avais des retours pesants et négatifs, ce n'était plus possible, il fallait faire quelque chose, a expliqué l'attaquante française. La relation de confiance est rompue." La capitaine des Bleues s'est alors entretenue avec le président de la FFF Noël Le Graët, mais rien n'y a fait. Ou plutôt si, Amandine Henry a été évincée, non convoquée par Corinne Diacre, qui lui a annoncé la nouvelle au téléphone. "Ce coup de fil-là, qui a duré 14-15 secondes, m’a choqué. Elle me dit : ‘La liste sort demain, tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles’. Je reste choquée, je dis : ‘Ok bon match au revoir’. Cette discussion restera gravée dans mon coeur."

La Coupe du Monde 2019 reste également un très mauvaise souvenir pour Amandine Henry et les Françaises, éliminées en quarts de finale par les Etats-Unis. "Je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi je pleurais dans ma chambre, raconte encore la Lyonnaise. Ça a été un chaos total. C'est le ressenti de la majorité de l'équipe. Certaines filles n'osent pas parler. Il y a de la crainte. Je les comprends. J'ai 31 ans, je suis capitaine, si je ne parle pas qui va parler ?" Une interview qui a provoqué la réaction de Le Graët, dans L'Equipe. "Être en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n’est pas durable", a répondu le président de la FFF. Agacé par la situation, il a déclaré vouloir se pencher sur le sujet Corinne Diacre.

Didier Deschamps, agacé, ne s'en mêle pas

En conférence de presse, avant la rencontre de l'équipe de France masculine contre la Suède en Ligue des Nations, Didier Deschamps a été questionné sur le sujet par... un journaliste de Canal+. Et il n'a pas du tout apprécié. "Vous osez ? Vous faites le service après-vente pour votre chaîne ou quoi ? Déjà, vous sortez des choses comme ça, bravo à vous, enfin bravo... Au-delà des compétences reconnues de Corinne Diacre, c’est quelqu’un que j’apprécie humainement, avec qui j’ai eu l’occasion de discuter plusieurs fois depuis qu’elle est en poste. Et par respect pour elle, je ne me sens pas et ce n’est pas mon rôle de donner un avis sur une situation dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ce n’est pas mon rôle. Je reste à ma place", a lâché le sélectionneur des Bleus, très mécontent.













Par Matthieu