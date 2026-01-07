Mercato OL : Une pépite danoise en approche à Lyon

L’OL serait proche de boucler l’arrivée d’un international Espoirs danois. Une offre Lyon a déjà été transmise pour le milieu offensif de Brondby IF.

OL Mercato : Une offre de 5,5 M€ pour Noah Nartey confimée

En quête d’un milieu de terrain en renfort cet hiver, l’OL aurait avancé sérieusement sur la piste menant vers Noah Nartey au Danemark. L’intérêt des Lyonnais, révélé par les journalistes L’Équipe, est désormais confirmé par Mohamed Toubache-Ter. Selon ses informations, une première offre de Michele Kang est déjà partie pour le joueur de 20 ans.

« Piste révélée via Hugo Guillemet et Tanzi Loïc : Noah Nartey dans le viseur de Lyon. En mesure de dire que Lyon a fait une offre de 5,5 M€ + bonus à Brondby. Le club danois en désire 7 + bonus », a publié l’Insider sur son compte X. Evidemment, la présidente de l’Olympique Lyonnais doit encore fournir un effort à hauteur de 1,5 million d’euros pour s’aligner sur la demande de Brondby IF.

𝗟𝗘 𝗗𝗢𝗦𝗦𝗜𝗘𝗥 𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗡𝗔𝗥𝗧𝗘𝗬 𝗥𝗘𝗦𝗦𝗨𝗥𝗚𝗜𝗧 ! 🇩🇰



Selon le journaliste @sor_frederiksen, Noah Nartey a refusé de prolonger avec son club de Brondby ! 😁



D'après les informations de @MohamedTERParis, l'OL est bien sur la piste et aurait fait une offre de 5.5… pic.twitter.com/cjDRlLUXyx — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) January 7, 2026

L’Espoir Danois prêt à quitter Brondby IF

Mais avant, le club rhodanien pourrait bénéficier d’un coup de pouce de Noah Nartey. D’après la presse danoise, l’international U21 danois (10 sélections) n’est pas enclin à prolonger son aventure avec son club formateur. Il se tient ainsi prêt à lancer sa carrière hors de son pays natal.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, il est évalué à 8 millions d’euros sur le marché des transferts.

Cette saison, Noah Nartey a disputé 17 matchs dans le championnat danois. Il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Il a également inscrit 3 buts en 2 matchs joués en Coupe nationale. Par ailleurs, il a pris part à 6 matchs de qualifications de l’UEFA Conference League.

