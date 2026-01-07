ASSE Mercato : Saint-Etienne sur un coup à Strasbourg

Les recruteurs de l’ASSE aurait des vues sur un milieu de terrain du RC Strasbourg, en Ligue 1, pour compenser la défection de Pierre Ekwah.

Mercato : L’ASSE songe à Rabby Nzingoula !

L’ASSE n’a pas pu remplacer Pierre Ekwah dans son effectif, pendant le mercato d’été. Kilmer Sports Ventures espérait le convaincre de jouer en Ligue 2, après la fermeture du marché des transferts. Mais le milieu défensif est resté ferme sur sa position, préférant engager le bras de fer pour quitter le club. Eirik Horneland a donc été contraint de revoir ses plans dans l’entrejeu, pendant la première moitié de la saison.

Pour la suite de la saison, la Direction stéphanoise travaille au renforcement de son équipe, notamment en défense et au milieu. Et parmi le profils cochés, il y aurait celui de Rabby Nzingoula. Cette piste, révélée par Le Progrès il y a longtemps, est confirmée par Peuple-Vert. « Nous pouvons vous confirmer qu’il est observé par l’AS Saint-Etienne », assure-t-il.

Une semaine après l’ouverture officielle du mercato hivernal, il est encore tôt pour être situé sur les démarches initiées par les décideurs stéphanois. Et aussi de connaître l’identité du renfort à la place de Pierre Ekwah. Toutefois, le média spécialisé est certain que l’international U20 Français « reste très apprécié et surveillé de près » par le club ligérien.

Forte concurrence déjà en place pour Nzingoula

Des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de l’étranger sont également intéressés par le profil de Rabby Nzingoula, à en croire la source. Une forte concurrence pour l’AS Saint-Etienne !

Formé au RC Strasbourg, le Franco-Congolais était prêté au Montpellier HSC en Ligue 1, la saison dernière. Revenu en Alsace, il n’entrait pas dans les plans de l’ex-entraîneur Liam Rosenior. Il a fait seulement 8 brèves apparitions cette saison, dont 4 en Ligue 1, pour seulement 210 minutes de jeu cumulées. Lié au Racing Club jusqu’en 2027, le natif de Lille est évalué à 2 millions d’euros.

