Mercato OM : Coup de froid pour une recrue attendue !

La direction de l’OM continue d’avancer à grands pas sur son mercato hivernal. Mais l’arrivée de l’attaquant brésilien Artur Victor Guimaraes est loin d’être acquise.

L’Olympique de Marseille a déjà identifié sa priorité sur ce mercato. Le club phocéen, sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, cherche activement à renforcer son attaque. Son objectif est de pallier certains manques d’efficacité dans ce secteur et d’apporter une profondeur de banc indispensable pour le reste de la saison.

La direction de l’OM tente ainsi de recruter un ailier percutant, capable de suppléer à Mason Greenwood. C’est dans ce contexte que la presse brésilienne a récemment dévoilé une offensive marseillaise pour Artur de Botafogo. Les Olympiens auraient transmis une offre de prêt avec une option d’achat de 8 millions d’euros pour le recruter.

Ce montagne financier semblait crédible au regard des relations fluides entre les deux écuries. Sauf que La Minute OM jette un sérieux coup de froid sur ce dossier. Le compte spécialisé assure que la direction marseillaise n’a, à ce jour, transmis « aucune offre à Botafogo pour Artur ».

🚨l’OM n’a formulé aucune offre à Botafogo pour Artur ❌#TeamOM #MercatOM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 7, 2026

Cette annonce est très claire. Le profil de l’ailier droit brésilien a pu être observé par les scouts de l’OM. Mais les négociations ne seraient pas du tout engagées pour son arrivée à Marseille en ce mois de janvier. Cette piste brésilienne est donc loin d’être concluante.

