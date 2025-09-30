OL : Maitland-Niles, l’arme secrète de Lyon qui ne rate jamais un penalty

Avec Ainsley Maitland-Niles, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire. En Ligue 1 comme en Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca enchaînent les performances solides et s’installent dans le haut du classement. Et au cœur de cette dynamique, un joueur étonne par sa régularité et son sang-froid : Ainsley Maitland-Niles.

Un Lyonnais au sang-froid impressionnant

À 28 ans, l’ancien d’Arsenal s’est imposé comme une valeur sûre. Défenseur de formation, il possède pourtant une statistique qui fait rêver n’importe quel attaquant : il n’a jamais manqué un penalty de toute sa carrière professionnelle. Une constance qui fait de lui l’un des meilleurs tireurs de penalty du monde. Pour l’OL, engagé dans la course à l’Europe et à une potentielle place en Ligue des champions, cette fiabilité peut valoir de l’or.

Un style unique et sans artifices

Invité par beIN Sports à dévoiler son secret, Maitland-Niles a raconté qu’il avait inscrit son tout premier penalty d’une… panenka. Depuis, il n’a jamais changé d’approche : pas d’entraînement spécifique, pas de rituels, seulement une confiance absolue dans sa technique. Tout se joue au dernier instant, quand son pied est en l’air et que son choix est fait.

Une arme précieuse pour l’OL

Lyon a souvent souffert dans les moments décisifs ces dernières saisons. Aujourd’hui, avec un joueur qui transforme chaque penalty en but, les Gones disposent d’un atout supplémentaire pour faire taire les critiques et viser plus haut. Maitland-Niles n’a pas encore inscrit son premier but sous le maillot lyonnais, mais le jour où il héritera du ballon sur penalty, les supporters peuvent déjà se préparer à célébrer.

Avec Maitland-Niles, l’OL possède un atout rare : un joueur capable de faire la différence sans jamais trembler. De quoi nourrir les rêves de Ligue des champions et offrir une arme redoutable dans la quête du podium.