OL : Pourquoi l’Olympique Lyonnais temporise pour Endrick ?

Pour voir les premières images d’Endrick, la nouvelle recrue de l’OL, les supporters du club doivent encore patienter jusqu’à ‘a la ouverture officielle du mercato hivernal.

Endrick présent à Lyon, mais invisible, même en images !

Endrick est arrivé à Lyon la semaine dernière et il s’entraîne avec ses nouveaux coéquipiers depuis lundi. Cependant, aucune photo officielle du joueur à l’entraînement au Groupama OL Training Center (GOLTC) n’a encore été publiée par le club rhodanien sur ses médias et réseaux sociaux.

Un groupe de supporters massés au portail du GOLTC, lors de la reprise des entraînements, avait été déçu de ne pas pouvoir approcher l’attaquant prêté par le Real Madrid. Ils avaient pourtant bravé le froid hivernal, espérant avoir des autographes et selfies avec la nouvelle star de leur club de cœur. Ils n’avaient eu droit qu’à un signe de la main au moment où Endrick quittait le Centre à l’issue de l’entraînement à huis clos.

OL : Le Brésilien discret jusqu’à l’ouverture officielle du mercato

Les fans de l’Olympique Lyonnais savent désormais pourquoi ils ne peuvent pas encore voir les premières images officielles de l’avant-centre de 19 ans, ni le voir ni l’approcher. Évidemment, le club rhodanien attend l’enregistrement de son prêt auprès de la LFP, dès le 1er janvier, date de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, afin de diffuser ses photos.

Le Brésilien sera ensuite présenté en conférence de presse, puis aux supporters lors d’une séance ouverte au public. Ces informations sont confirmées par Olympique-et-Lyonnais.

« Endrick est encore contractuellement un joueur du Real Madrid jusqu’à ce mercredi 31 décembre 23h59. Après un certain emballement, l’OL joue donc la carte de la discrétion pour quelques heures encore. Dès le jeudi 1er janvier 2026, les premières images du nouveau joueur avec le blason lyonnais devraient inonder les réseaux du club », a assuré le média spécialisé.

Pour rappel, Endrick est prêté à Lyon sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Il a fait l’objet d’un prêt payant d’un montant d’environ 1 million d’euros. Le club de Michele Kang a officialisé son accord avec le Real Madrid, le mardi 23 décembre dernier.

