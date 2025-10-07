Mercato OM : Désillusionné à la Juve, Jonathan David vers Marseille

Le mercato de l’OM a été dense l’été passé et celui de l’hiver prochain pourrait l’être tout autant avec Jonathan David. L’attaquant manqué de peu par le club phocéen l’été dernier pourrait faire l’objet d’un transfert en janvier.

Mercato OM : Jonathan David finalement marseillais ?

Avant le début du mercato estival passé, l’OM s’était positionné pour recruter Jonathan David, alors en fin de contrat avec le LOSC. Le buteur canadien avait pour sa part préféré la Serie A, où il a rejoint la Juventus Turin. Même si le projet de l’Olympique de Marseille pour cette saison semblait solide, c’est la Juve qu’il souhaitait rejoindre, l’ancien Lillois.

Assez rapidement, Mehdi Benatia s’est détourné de la piste pour se concentrer sur plusieurs dossiers, dont celui d’Aubameyang, qui apporte déjà pleine satisfaction. Sauf que l’aventure pour Jonathan David tourne un peu au vinaigre du côté de la Juve. L’attaquant ne joue pas le rôle important qu’il croit pouvoir jouer au club italien, une désillusion qui le pousse à réfléchir déjà à une correction de sa trajectoire.

Selon le média espagnol Fichajes, toujours soucieux de disposer des meilleurs joueurs pour aller au bout de cette saison ambitieuse dans laquelle il veut lutter avec le PSG, l’OM penserait à revenir à la charge pour l’ex-Lillois. Malgré la volonté du joueur de s’accrocher, Igor Tudor ne l’encourage pas par les choix qu’il opère, ce qui ouvre grande la porte à un transfert vers l’OM.

Sur ce dossier, les responsables marseillais ne devraient proposer qu’un prêt, puisque la valeur marchande de David reste élevée. L’attaquant, auteur d’un but en 6 matchs, est estimé à 40 millions d’euros, un montant que ne peut débourser le club phocéen en plein milieu de saison.