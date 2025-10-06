Mercato OM : Benatia prêt à tenter une autre star au Real ?

Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, pourrait relancer les discussions avec le Real Madrid pour une autre star. Le jeune attaquant brésilien Endrick traverse une période très compliquée chez les Merengues, offrant une aubaine aux Olympiens.

Mercato Le Real Madrid ouvre la porte pour Endrick, l’OM à l’affût

Medhi Benatia pourrait orchestrer un transfert retentissant à l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif marseillais était à deux doigts de signer Dani Ceballos du Real Madrid lors du mercato d’été. Le milieu de terrain espagnol ayant finalement décidé de rester chez les Merengue. Malgré cette tentative manquée, la direction de l’OM ne semble pas avoir abandonné l’idée d’attirer une star du Real Madrid.

Medhi Benatia pourrait même se tourner vers un autre Madrilène : Endrick se rapproche de la sortie. L’attaquant brésilien est arrivé au Rel Madrid en juillet 2024 pour un montant impressionnant de 60 millions d’euros. Et il peine jusqu’ici à répondre aux attentes. Sa première saison sous Carlo Ancelotti a été rythmée par un faible temps de jeu et des critiques.

Une occasion à saisir pour Medhi Benatia

Sa situation s’est même dégradée avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Au point où son départ se précise. Le compte X The Touchline indique en effet que le Real Madrid serait disposé à céder d’Endrick dès janvier. Son prix de vente étant conséquent, un prêt apparaît comme la solution la plus probable. Cela risque donc de profiter à l’OM.

📸 – ENDRICK IS ENJOYING THE GAME! 😁 pic.twitter.com/4mreSVOIyq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 4, 2025

L’intérêt des Olympiens pour Endrick n’est pas nouveau. Des discussions approfondies concernant le jeune joueur avaient déjà eu lieu entre les deux clubs lors du dernier mercato estival. Elles devraient s’accélérer lors du marché hivernal. Le défi de Medhi Benatia sera certainement de convaincre le prodige brésilien de signer en Provence. Il devra le persuader que la méthode De Zerbi est l’idéal pour relancer sa jeune carrière.