ASSE : CdF, une terrible décision prise contre Saint-Etienne

L’ASSE ne pourra pas bénéficier du soutien de ses supporters à Dijon, face à l’AS Quetigny en Coupe de France (CdF). Ils sont interdits au stade Gaston-Gérard, samedi.

L’ASSE affronte l’AS Quetigny, samedi (20h30), dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. La rencontre se disputera au stade Gaston-Gérard à Dijon. Alors que les supporters stéphanois se préparaient pour aller soutenir leur équipe de cœur, ils ont reçu une mauvaise nouvelle. Ils sont interdits de déplacement en Bourgogne, pour cette rencontre avec le club de Régional 2.

À travers un arrêté préfectoral, la Préfecture de la Côte-d’Or informe qu’il « est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AS Saint-Étienne ou se comportant comme tel d’accéder au stade Gaston-Gérard de Dijon à l’occasion de la rencontre de Coupe de France entre Quetigny et l’ASSE, ce samedi 15 novembre ».

À la suite de la décision des autorités costaloriennes, le club stéphanois informe, par conséquent, « qu’il ne pourra pas organiser de déplacement pour ses supporters et ne procédera à aucune vente de billets en parcage visiteurs ». Dommage pour le peuple vert, qui souhaitait pousser son équipe à la victoire en Coupe de France, comme il l’avait fait à Troyes lors du précieux succès contre l’ESTAC (2-3) en Ligue 2.

