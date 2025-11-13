Alerte rouge à l’OM : Opération en vue pour Nayef Aguerd ?

Malgré la menace d’un grave blessure, Nayef Aguerd a rejoint le Maroc en cette période de trêve internationale. Cette décision préoccupe fortement la direction de l’OM.

L’OM s’inquiète pour Nayef Aguerd, une opération redoutée !

L’Olympique de Marseille reste en alerte concernant Nayef Aguerd. Le défenseur marocain réalise des débuts convaincants sous ses nouvelles couleurs phocéennes. Au point d’être considéré comme le nouveau leader de la défense marseillaise. Mais il est stoppé dans son élan par des pépins physiques récurrents.

Sa sortie lors du match OM-Brest (3-0) le confirme, Nayef Aguerd est touché par une pubalgie tenace. Cette blessure fait craindre le pire : elle pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Un tel scénario serait un véritable coup dur pour le joueur lui-même, pour l’OM et pour le Maroc qui s’apprête à accueillir la CAN 2025.

C’est dans ce contexte que Nayef Aguerd a bien rejoint la sélection marocaine cette semaine. Le joueur de 29 ans est convoqué pour deux matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda. Ce départ reste une source d’inquiétude pour l’OM, selon La Provence.

Un repos total pour éviter une aggravation de sa pubalgie

Sa participation à ces deux rencontres est naturellement incertaine. D’autant plus que le sélectionneur Walid Regragui à appeler un autre renfort en défense. Sauf que jusqu’à preuve du contraire, Nayef Aguerd reste à la disposition du Maroc.

Roberto De Zerbi et son équipe espèrent vivement qu’il sera laissé au repos pour prévenir tout risque d’aggravation. Cette décision serait très appropriée à moins de deux mois du coup d’envoi de la CAN au Maroc.

