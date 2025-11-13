FLASH Mercato : C’est confirmé, Daniel Munoz arrive au PSG !

Désireux d’attirer un nouveau défenseur polyvalent capable de compenser la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG a jeté son dévolu sur Daniel Munoz. Luis Campos est même déjà à l’action pour recruter le joueur de Crystal Palace cet hiver.

Mercato PSG : Daniel Munoz, le profil parfait pour remplacer Hakimi

Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia en provenance du SSC Naples pour 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait remettre le couvert lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Compte tenu des blessures de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les dirigeants parisiens pourraient réaliser certains coups afin d’équilibrer le collectif de Luis Enrique.

Ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau pense que Luis Campos devrait absolument recruter un latéral droit pour remplacer Hakimi, blessé et qui pourrait manquer le mois de janvier en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, et un arrière gauche pour faire souffler Nuno Mendes en cas de rechute.

Sur le plateau du Canal Football Club, la consultante a ainsi annoncé : « le PSG va-t-il recruter cet hiver ? Je pense qu’ils vont certainement ajuster. On avait ciblé les latéraux, notamment à droite où il n’y a aucune doublure. À ce poste-là, il y a vraiment un manque, il va falloir trouver une opportunité de marché. J’aurais tendance aussi à assurer le coup à gauche. Lucas Hernandez ne pourra pas assurer à haut niveau s’il y a un pépin. Hernandez est plus un joueur axial qu’un joueur de couloir. »

Un message reçu 5/5 par la direction parisienne. Pour renforcer le couloir droit de sa défense, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Daniel Munoz et les choses semblent déjà bouger dans ce dossier.

La Colombie confirme pour Daniel Munoz et le PSG

En difficulté après la grave blessure d’Achraf Hakimi, le Paris SG a trouvé le remplaçant idéal en la personne du Colombien Daniel Munoz comme le confirme un journaliste de son pays. Sous contrat jusqu’en juin 2028 à Crystal Palace, le joueur de 29 ans pourrait bien débarquer en France cet hiver. En effet, selon les informations du journaliste Julian Capera, l’intérêt du PSG pour Munoz est bien réel.

Il explique notamment que malgré les approches du Barça et de Chelsea, l’international colombien accorderait sa priorité à un transfert au Paris Saint-Germain. Les Blues ont déjà contacté les agents de Daniel Munoz pour finaliser le transfert, mais c’est le club de Nasser Al-Khelaïfi qui pourrait rafler la mise dans ce dossier. Le latéral colombien coûtera approximativement 30 millions d’euros, un montant largement dans les cordes des finances du PSG.

