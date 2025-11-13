Mercato PSG : Luis Campos dit non au Real Madrid

Le Real Madrid suit de près un joyau du PSG en vue du prochain mercato estival. Mais à Paris, la porte reste fermée. Les dirigeants parisiens ne souhaitent pas céder leur star.

Mercato PSG : Vitinha ne bouge pas

Vitinha, 25 ans, a confirmé sa valeur au PSG. Milieu portugais incontournable, il occupe une place centrale dans l’équipe. Sa prolongation jusqu’en 2029, signée en 2025, montre la confiance totale du club à son égard.

Pourtant, les rumeurs persistent. Ces derniers jours, certains médias ont évoqué l’intérêt du Real Madrid et de Liverpool. Ces clubs seraient prêts à investir 130 millions d’euros pour s’offrir le meneur de jeu portugais. Mais selon Caught Offside, l’affaire est close : Vitinha est intouchable.

Le PSG considère le Portugais comme essentiel au schéma tactique de Luis Enrique. Partir n’est donc pas une option. Contre Lyon le week-end dernier, le meneur de jeu portugais a encore livré une performance très solide. Il a offert deux passes décisives et prend le siège de meilleur passeur de Ligue 1 cette saison. Le 22 novembre, contre Le Havre, il arborera fièrement le badge de top passeur. Le Portugais a été troisième au classement du Ballon d’Or 2025.

