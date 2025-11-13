Coup de théâtre à l’OM : un grand d’Europe vise De Zerbi

La direction de l’OM doit faire face à une nouvelle menace pour Roberto De Zerbi. Son travail remarquable aurait séduite les dirigeants de Manchester City.

Mercato OM : Roberto De Zerbi dans le viseur de Manchester City

L’Olympique de Marseille est globalement satisfait de Roberto De Zerbi. Sous ses ordres, les Olympiens se sont qualifiés en qualification en Ligue des Champions. Ils sont motivés à mettre fin à l’hégémonie du PSG. Son OM est même actuellement 2e du Championnat.

Le travail de Roberto De Zerbi à l’OM ne passe inaperçue. Notamment en Italie où il bénéfice d’une excellente réputation. L’AC Milan et l’Inter Milan étaient un temps sur ses traces. Ces sollicitations n’ont pas vraiment abouti. La convoitise pour De Zerbi se déplace à présent en outre-Manche, où un nouveau danger se signale.

La succession de Pep Guardiola déjà enclenchée

Fichajes le confirme, Manchester City a coché son nom en rouge sur sa liste des potentiels successeurs de Pep Guardiola. Vincent Kompany du Bayern Munich et Andoni Iraola de Bournemouth complèteraient cette short-list.

Notons que De Zerbi connaît bien la Premier League. Il a déjà officié à Brighton. Il avait même l’opportunité de rejoindre Manchester United. Mais l’Italien a finalement opté pour l’OM. Son contrat expirant en juin 2027, un départ ne semble pas d’actualité. Même si une crise de résultats pourrait vite rebattre.

